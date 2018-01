Petrobrás Distribuidora recebe inscrições para estágio até dia 17

As inscrições para o programa de estágio da Petrobrás Distribuidora terminam no dia 17. Há oportunidades para estudantes de níveis superior e médio profissionalizante, em diversos municípios do País. Mais de 25 mil candidatos já estão concorrendo às vagas.

Os interessados devem estar fazendo os dois últimos anos ou os quatro últimos semestres do curso. Para os estudantes de nível médio que já concluíram a formação, é possível realizar o estágio na empresa desde que a instituição de ensino informe, por meio de declaração, que o estágio é condição indispensável para a obtenção de certificado ou diploma.

Os candidatos que se cadastraram em edições anteriores do programa não precisam renovar a inscrição.

Mais informações no site www.br.com.br (em “A Companhia/Recursos Humanos”). Os interessados também poderão entrar em contato pelo telefone 0800-78-90-01.