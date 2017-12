Pesquisador lança livro sobre movimento estudantil em PE

O pesquisador do programa Juventudes, Democracia, Direitos Humanos e Cidadania da UFPE Otávio Luiz Machado lança na próxima segunda-feira, 23, o livro Movimentos Estudantis, Formação Profissional e Construção de um Projeto de País. A obra resulta de sua dissertação de mestrado em Sociologia.

O lançamento está marcado para as 15h, no Auditório Newton Maia do Centro de Tecnologia e Geociências da UFPE, no Recife.

Na obra, Machado faz uma análise sócio-histórica da militância dos alunos de Engenharia da UFPE entre 1958 e 1975 na luta pelo desenvolvimento do País e da Região Nordeste.

O prefácio do livro foi escritor por Anísio Brasileiro de Freitas Dourado, atual reitor da UFPE, que se formou em Engenharia Civil em 1977.