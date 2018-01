Perguntas da final do Desafio falam de crescimento econômico e incerteza de mercado

A final do Desafio BM&FBovespa começou às 13 horas. A primeira rodada terá cinco perguntas. Os estudantes recebem um tema e um envelope com informações sobre o mercado financeiro. Com base nesses dados, têm 10 minutos para analisar ações de empresas e decidirem em qual investir.

As regras da final são diferentes das eliminatórias. Antes, os alunos respondiam a um questionário de 20 perguntas e com base nos acertos, definiam os valores de saída de cada grupo. Em vez de notas de 0 a 10, cada acerto valia R$ 2,5 mil.

Na final, o valor de saída de cada escola é o mesmo obtido na última rodada.

A pergunta que abriu a rodada foi sobre crescimento econômico e superávit externo. A segunda foi sobre pressões nos preços e incertezas externas, que adiaram mudanças na política monetária do Brasil.