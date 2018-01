Penalty inicia processo seletivo para trainees 2012

Como parte do projeto de reposicionamento, a Penalty, que apresenta uma nova plataforma para segmento esportivo, ao lado da marca Stadium, ambas do Grupo Cambuci, realizam uma nova edição do Projeto Novos Talentos Cambuci para seleção de trainees de 2012. As inscrições poderão ser feitas entre 16 de maio e 23 de setembro de 2011. O objetivo é agregar experiências para o trainee e a empresa, identificando potenciais profissionais que colaborem para o crescimento, fortalecimento e internacionalização das marcas.

No programa de trainees da Penalty e Stadium são aceitos profissionais formados a partir de julho de 2010 ou com graduação prevista até dezembro de 2011, preferencialmente nas áreas de Administração, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Economia, Engenharia e Marketing. Como pré-requisitos, o candidato deve ter domínio da língua portuguesa, fluência em inglês e/ou espanhol (leitura, escrita e conversação), afinidade com sistemas de informação (TI) e disponibilidade para atuação em todas as regiões do Brasil, além da Argentina, Chile e Paraguai, países nos quais a empresa tem sede. A duração é de 12 a 24 meses. As inscrições podem ser feitas pelo site www.penalty.com.