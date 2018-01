Pelo Twitter, mulher anuncia que está na sala de prova da Fuvest

SÃO PAULO – Por volta de 12h42, uma usuária do Twitter de iniciais A.G.S. afirmou no microblog que já estava na sala onde faria a prova da Fuvest. Ela postou: “estou na minha sala de prova na fuvest! me desejem boa sorte, hihi”.

Pelo edital do processo seletivo, os estudantes deveriam deixar celulares em casa. “Enquanto o candidato estiver no local de exame, será terminantemente proibido manter em seu poder qualquer tipo de equipamento de telecomunicação (celular ou assemelhados)”, afirma o manual do candidato. “O desrespeito às normas que regem o Concurso Vestibular, bem como a desobediência às exigências registradas no Manual do Candidato, além de sanções legais cabíveis, resultam na desclassificação do candidato do Concurso Vestibular FUVEST 2012.”

Consultada pelo Estadão.edu, a Fuvest informou que os candidatos estavam sendo orientados a desligar o celular e guardá-lo num envelope assim que entrassem nos locais de prova.

* Atualizada às 14h15 para corrigir o horário em que a mensagem foi postada e às 22h20 para alterar a imagem.