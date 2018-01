Pedidos de isenção ou redução da taxa da Fuvest vão até dia 2 de agosto

Os vestibulandos já podem fazer pedidos de isenção ou redução da taxa do vestibular 2014 da Fuvest, por meio do site da instituição. O prazo vai até o dia 2 de agosto.

De acordo com deliberação do Conselho Curador da Fuvest, para obter isenção, o interessado deve ter renda individual ou pertencer a uma família com renda per capta de, no máximo, R$ 998. Se a renda variar de R$ 998,01 a R$ 1.920,00, ele terá direito à redução de 50% do valor da taxa. No entanto, para ter direito a pagar apenas metade do valor da taxa, o requerente deve ter renda individual de, no máximo, R$ 1.478,00.

A Superintendência de Assistência Social da Universidade de São Paulo (SAS/USP) fará a análise dos documentos. As dúvidas sobre o processo serão esclarecidas pelo e-mail isento2014@usp.br até as 23h30 do dia 2 de agosto. No dia 21 de agosto, a Fuvest disponibilizará a lista de beneficiados no seu site, para consulta individual. A inscrição para o vestibular será de 23 de agosto a 9 de setembro de 2013.

Mais informações no site da Fuvest: http://www.fuvest.br/