Passei com folga para a 2ª fase da Fuvest

“Passei com folga na Fuvest, fiz 64 pontos e a nota de corte para Engenharia Ambiental em São Carlos foi 55. Eu já desconfiava, porque no mesmo dia em que fiz o vestibular da Fuvest, peguei o gabarito à noite e vi que tinha folga para passar. Bem, agora estou concentrado para as segundas fases da Unesp e Fuvest e para o vestibular da Federal de Viçosa. O cursinho acabou anteontem. A gente fez simulados essa semana. Eu só perdi um, não consegui ir no dia da enchente. Mas peguei a prova e fiz em casa. Recebemos, no último dia, uma apostila com questões de vestibulares antigos da Unesp, da Fuvest, da Unicamp e outras. Estou na casa de um amigo meu, para a gente tirar dúvidas um do outro. Ele está prestando Ciências Sociais. Embora minha primeira opção seja a Federal de Viçosa, se eu entrar em São Carlos estou feliz, claro! O Enem: foi senso comum, ninguém gostou. Tinha uma ou outra questão legal. Mas os enunciados eram longos e a prova cansativa”.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.