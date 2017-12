Parte de biologia é avaliada como ‘meio interpretativa e meio conhecimento’

Dentro de Ciências da Natureza a prova de biologia foi considerada de ‘media para difícil, não muito simples’, nas palavras do professor Constantino Carnelos, do Objetivo. Ele afirma que o exame se guiou totalmente por questões de ecologia. “As que tiveram menos duvidas são as que tratam de temas tradicionais. Foram questões bonitas, que abordam um assunto que já caiu de forma inovadora”, acredita.

Ele acredita que tenha sido uma avaliação “meio a meio, interpretativa e de conhecimento”. O aluno que tinha conhecimento, como sempre, vai melhor. “Alunos de escola particular e pública não têm resultado semelhante”, ressalta. E acrescenta que ‘não dá pra fazer uma prova de 90 questões só com raciocínio lógico é algo inalcançável’.