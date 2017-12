Paranoia ou inter-relação?

“Muitas pessoas pensam que a nossa vida, no ano do vestibular, se torna uma paranoia. De fato o excesso de matéria, a correria dos estudos e a preparação intensa faz com que o nosso conhecimento esteja à flor da pele a todo instante!

Já aconteceu de eu acordar no meio da noite falando sobre a mata atlântica. Quando estou no metrô e vejo alguma propaganda é muito comum parar e analisar se a concordância verbal dela está correta, o que, muitas vezes, não acontece.

Uma vez, quando cortei um caminho pela grama, automaticamente me veio na cabeça como calcular a distância economizada (claro que eu não o fiz, isso seria demais!). Quando estou assistindo alguma novela também é comum associar os seus personagens aos das obras literárias. Já até li algumas partes da Bíblia em inglês para praticar o vocabulário…

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Tudo é válido! Não considero essas ações uma espécie de paranoia, mas um bom indício de que o conhecimento está se processando e fluindo a todo instante, permitindo que a nossa mente inter-relacione tudo o que está acontecendo à nossa volta. Quando fazemos essas inter-relações, quebramos aquela ideia ultrapassada de que aquilo que se ensina nas escolas é apenas ‘decoreba’.”