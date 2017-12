Para vestibulandos, UFSCar é fácil

Yurian Rego Carneiro, de 18 anos, no cursinho da Poli, quer uma vaga de Ciências Sociais na UFSCar. Gostou da prova, mas ficou desconfiado. “Foi mais fácil do que eu imaginava”, diz ele, que gostou do tema da redação, sobre o mundo do trabalho.

“Acredito que amanhã vai ser mais difícil. Tem todo o resto, geografia, história, química, física e biologia.”

Natália de Castro, nossa blogueira, no 2º ano do cursinho Etapa, também achou a prova mais fácil. “Agora é esperar o resultado”, diz ela, que deseja uma vaga para Medicina na Federal.