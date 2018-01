Para quem deseja terminar o ensino médio lá fora

A United World Colleges (UWC) do Brasil oferece bolsas de estudo de 2 anos para estudantes brasileiros do primeiro ano do ensino médio. Amanhã, na FEA-USP, será realizada uma palestra, com a presença de ex-bolsistas e pais de alunos para explicar como funciona o programa.

O objetivo da palestra é expor o processo seletivo e os ideais do UWC. O evento é aberto a todos os interessados.

A UWC é uma associação sem fins-lucrativos que desde 1974 envia estudantes a escolas de países pelo mundo afora. Este ano, a ideia é selecionar estudantes brasileiros para estudar em treze colégios de ensino médio localizados em cidades do Canadá, Cingapura, Costa Rica, Estados Unidos, Hong Kong, Índia, Itália, Noruega, País de Gales, Suazilândia, Bósnia-Herzegovina, Venezuela e Holanda.

A ideia da UWC é que, em cada escola, estudantes e professores de mais de 100 nacionalidades e etnias, representando as mais variadas raças, culturas, religiões e orientações políticas, convivam em um ambiente desenvolvido com o intuito de promover, por meio da convivência e da educação, a paz e a compreensão entre os povos.

Os estudantes também farão, nos países, trabalho social e atividades nas áreas esportiva, criativa, artística e ambiental. Atualmente, o presidente do Conselho Internacional da UWC é Nelson Mandela.

Os alunos do ensino médio são selecionados por um comitê nacional formado por ex-alunos das escolas UWC. O objetivo da palestra é apenas informativo, não faz parte do processo de seleção. A bolsa cobre integralmente a estada no exterior. O aluno apenas paga a passagem aérea.

SERVIÇO:

Palestra sobre bolsa de estudo no UWC

Local: FEA-USP

Endereço: Av Prof Luciano Gualberto, 908, sala G1

Mais informações: http://uwc.org.br