Para os ‘apressadinhos’, questões de Ciências da Natureza foram até mais fáceis do que as de Ciências Humanas

*Por Davi Lira, de O Estado de S. Paulo

Alguns alunos que deixaram o local de provas da Uninove Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo, às 15h – horário mínimo de permanência – avaliam que as questões da prova de Ciências da Natureza foram até mais fáceis que os longo textos de Ciências Humanas. “As questões de biologia e química estavam até mais fáceis do que as de Ciências Humanas. Só tinha texto enorme”, afirma Hérica Patrocínio, de 22 anos.

Opinião semelhante é compartilhada pela estudante do 3º ano do colégio Santa Clara, Andreza Souza, de 17 anos. “Não estava difícil. Biologia estava fácil e nas outras questões os gráficos ajudaram”. A estudante pretende utlizar a nota do Enem para entrar em um curso de Fisioterapia em uma faculdade privada.

Já para o treineiro Leonardo Gomes, de apenas 16 anos, a grande dificuldade foi encontrada apenas nas questões de física e química que fazem parte do conteúdo dado somente no 3º ano. “Além disso, teve uma questão sobre os filósofos que foi bem difícil”, conta o estudante do colégio Miranda, em Pirituba.