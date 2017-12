Para o MEC, primeiro dia foi dentro da normalidade, apesar de quedas de energia

O primeiro dia de prova do Enem transcorreu dentro da normalidade, segundo o Ministério da Educação (MEC). Toda a operação de logística ocorreu conforme o planejamento. Entre à 0h01 até às 14ho4 de hoje, 168.623 inscritos entraram na página do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) para confirmar o local de prova. O call center do órgão recebeu 4.825 chamadas, basicamente para confirmação de local da realização do exame.

Apesar disso, foram registrados três casos isolados de queda temporária de energia, que foram restabelecidos e sem qualquer prejuízo da realização das provas. Um deles aconteceu no campus da Pampulha da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em Belo Horizonte.

O MEC também monitorou todo a repercussão do Enem nas redes sociais. Foram eliminados e retirados das salas de prova 37 candidatos que tiraram fotos dos cadernos de prova e cartões resposta, e compartilharam em sites como Twitter e Instagram. Os casos foram registrados em vários estados da federação e os acusados terão seus desempenhos anulados..

A partir das 19h de Brasília, o Enem começa a ser realizado para os 85.662 mil candidatos sabatistas, compostos em sua maioria por judeus ortodoxos e membros da Igreja Adventista.