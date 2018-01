Para Mizne, programa de 5 meses em Yale valeu por 3 anos

* Por Cedê Silva | Foto: Niels Andreas/AE

O presidente da Fundação Lemann, Denis Mizne, participará nesta segunda-feira da palestra “O impacto de Yale em minha vida”, durante o evento gratuito e aberto ao público da Fundação Estudar que apresentará a segunda universidade mais rica dos EUA aos brasileiros.

Mizne fundou e dirigiu a organização Sou da Paz, e participou em em 2007 do World Fellows, programa de Yale oferecido a líderes de empresas, governos e organizações de todo o mundo. Extremamente concorrido, o World Fellows escolhe de 14 a 18 alunos por ano para ter e também dar aulas no câmpus.

“A experiência é fantástica”, contou Mizne ao Estadão.edu. “Na janela curta de cinco meses, você aproveita como se fossem dois ou três anos”. Os ex-alunos de todas as edições do programa se encontram a cada dois anos, e entre 8 e 11 de outubro Mizne irá à reunião pela segunda vez.

Mizne destacou três coisas que aprendeu no programa, voltado para profissionais no meio da carreira (a média de idade dos fellows é 38 anos). “Primeiro, você põe em perspectiva o que aprendeu no Brasil, vendo a experiência de outros países em todos os continentes. Segundo, você aprende a fazer a diferença na sua área, com a experiência dos outros fellows e dos melhores professores de Yale, que discutem casos concretos com a turma. E terceiro, você aprende a estudar numa grande universidade, onde tudo é voltado para o aluno: como usar a biblioteca, os filmes, o acesso aos professores, etc.”

Agenda

Ciclo Grandes Universidades – Yale

Data: 3 de outubro – segunda-feira

Horário: das 8h30 às 13h

Local: Insper, Auditório Steffi e Max Perlman ( Rua Quatá, 300 – Vila Olímpia)

Vagas gratuitas e limitadas. Informações para o público podem ser obtidas no (11) 3371-2260.