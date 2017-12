Em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, o ministro da Educação, Fernando Haddad, considerou que o jornalista do Jornal do Commercio, que vazou o tema da redação do Enem, cometeu um “ato criminoso”.

Para o ministro, contudo, o ato não lesou os candidatos, já que no nomento em que a informação foi vazada, os candidatos já estavam com as provas em mãos e já tinham conhecimento do tema da redação.