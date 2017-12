Para Etapa, prova da Unesp priorizou questões de linguagens

Segundo o coordenador pedagógico do cursinho Etapa, Marcelo Dias Carvalho, a prova de fim de ano da Unesp foi simples e bem elaborada. Para ele, o destaque foi a grande quantidade de questões que incluem conteúdos de linguagens. Foram aplicadas 20 questões de português e 10 de inglês, enquanto para as disciplinas de matemática, química e física havia, no total, apenas 21 perguntas.

Nas questões de português, Carvalho destaca a ausência total de literatura. “Também não apareceu artes, como vinha aparecendo em anos anteriores”, explica.

Diferentemente do Enem, as provas de filosofia e sociologia exigiram apenas leitura e interpretação de textos e não entraram no conteúdo específico de cada disciplina. “A resposta aparecia facilmente por exclusão de alternativas”, afirma Carvalho.

Ele também diz que a pergunta de matemática de número 88, da versão 1 do caderno de questões, tinha duas possibilidades de respostas. As alternativas corretas para o aumento do nível dos mares e oceanos, em cm, poderiam ser “(A) 8,5 e 15,5” e “(E) 5,5 e 15,5”. “Não foi erro do enunciado, mas é uma questão de lógica.”