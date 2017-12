Para cursinho, prova de inglês do ITA cobrou vocabulário difícil

* Por Cedê Silva, especial para o Estadão.edu

O vestibular do ITA está em seu 2º dia: hoje as provas foram de português e inglês. Amanhã tem matemática e química será na sexta.

Para o professor Sidney de Campos, do Objetivo, a prova de inglês foi “bem difícil, equivalente ao ano passado”. Foram seis textos sobre seis temas diferentes – como bullying, filosofia, literatura e uma propaganda da GE – exigindo bastante concentração do aluno. “O grau de vocabulário estava até acima do esperado para um aluno do Ensino Médio da rede oficial”, afirmou o professor. “E com os textos de temas diferentes, o aluno não podia seguir uma linha de raciocínio do começo ao fim”. Para ele, a prova tinha “armadilhas” e pegadinhas, mas foi bem-formulada.

Ainda esta tarde, o Estadão.edu divulgará o comentário da prova de português.