Para coordenador do Anglo, questão de geografia da Unicamp não tem resposta

O coordenador do cursinho Anglo, Luis Ricardo Arruda, afirma que a questão 43 da prova de primeira fase do vestibular da Unicamp (no caderno Q e Z) não tem resposta. “Todas as alternativas estão incorretas” diz o professor. O teste, de geografia, fala de “zonas de calmaria”.

“Uma questão com problema de enunciado causa insegurança no aluno e o faz perder tempo.”

Segundo Arruda, todas as outras 47 questões do exame estão bem elaboradas e têm nível médio de dificuldade. “Isso significa que se trata de uma prova adequada para uma primeira fase. Não adianta fazer uma peneira muito fina nessa etapa”, diz.

Para o coordenador, o outro problema do vestibular foi a parte de física. “Foi mais fácil do que deveria.” Numa escala de zero a dez, ele atribuiu nota entre 7 e 8 ao vestibular.