Para coordenador do Anglo, Fuvest deveria ter mais questões

Para o coordenador do Anglo, Nicolau Marmo, a prova da Fuvest aplicada nesta terça-feira foi bem elaborada e de qualidade. A crítica do professor foi em relação ao número de questões. “Por exemplo, em Medicina: havia 4 questões de física, 4 de biologia e 4 de física. Como que pode avaliar o conhecimento de biologia com 4 questões?”, disse. “Se não colocar, no mínimo, dez questões de cada área você não faz uma boa avaliação das matérias”.

Quanto ao nível de dificuldade, Marmo considerou que para a segunda fase a prova estava de nível médio.