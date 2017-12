Para estudantes, prova não tinha pegadinhas

* Por Lorena Amazonas, especial para o Estadão.edu

SÃO PAULO – Para os estudantes Victor França, Helder Mendes e Roberto Leão, de 19 anos, o tema escolhido pela Fuvest para a redação era bastante pertinente. ” O tema á atual e os textos de apoio tinha relação direta com o assunto proposto”, afirmou Victor, candidato ao curso de Gestão Ambiental. Todos citaram pelo menos um dos textos de apoio na redação.

Na prova de literatura, os alunos destacaram a questão que relacionava a obra Capitães da Areia, de Jorge Amado, com Vida Secas, de Graciliano Ramos. “Tínhamos que descrever como cada autor apresenta o sertão e os sertanejos”, disse Roberto, que tenta uma vaga no curso de Economia. “Não tinha pegadinhas, bastava ter lido as obras para responder as questões”, opinou Helder, cadidato ao curso de Filosofia.