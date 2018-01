Para candidato chegar a tempo, app de táxi dá desconto durante Enem

Promoção da 99táxis é válida para o fim de semana; mais de 7,7 milhões de pessoas devem realizar o exame

Para chegar aos locais de prova na hora certa, candidatos do Enem podem contar com uma ajuda extra. Neste fim de semana, as corridas do aplicativo 99táxis terão 20% de desconto. A promoção é limitada a um uso por dia, segundo o aplicativo.

“Não esqueça de chegar com antecedência no local do exame, afinal os portões fecham às 13h (horário de Brasília) e mesmo com toda a rapidez, segurança e tranquilidade que a gente oferece ainda podem ocorrer imprevistos como trânsito”, explica a página da 99táxis.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ao todo, serão disponibilizadas 20 mil utilizações do cupom de desconto. Depois que o limite for atingido, a promoção se encerra. Saiba aqui como usar.

Mais de 7,7 milhões de participantes realizam o Enem neste fim de semana e devem ficar atentos ao horário de fechamento dos portões. No sábado, 24, e no domingo, 25, os candidatos terão até as 13 horas, no Horário Brasileiro de Verão, para entrar no local.

Com o horário de verão em alguns Estados e os diferentes fusos do País, os estudantes devem se prevenir para evitar confusões. Veja o horário de fechamento dos portões em cada Estado:

10h – Acre e parte do Amazonas

11h – Parte do Amazonas, Rondônia e Roraima

12h – Amapá, Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Estados do Nordeste (Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia)

13h – Distrito Federal, Goiás e Estados do Sul (Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná) e do Sudeste (São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais)