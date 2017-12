Para alguns, Fuvest continua

* Por Lorena Amazonas, especial para o Estadão.edu

SÃO PAULO – Para João Guilherme Mello e Bruno Romano, de 18 anos, a Fuvest ainda não acabou. Candidatos dos cursos de Artes Cênicas e Arquitetura, respectivamente, os dois terão que fazer provas específicas ainda esta semana.

João Guilherme inicia amanhã os três dias de avaliação que irá cobrar o conteúdo de uma bibliografia específica, pré-divulgada pela Fuvest. O estudante conta que o primeiro dia será uma avaliação escrita do conteúdo. No segundo, a prova será oral. Os candidatos serão divididos em três grupos para dinâmicas teatrais no último dia. “Eles exigem experiência com teatro, mas não terei dificuldades pois já sou ator há quatro anos”, conta o estudante do Colégio Waldorf Micael, que possui um sistema de ensino voltado para experiências artísticas. “A dificuldade mesmo foi encontrar os livros exigidos para esta etapa”.

Já Bruno Romano, não sabe o que esperar da prova específica de Arquitetura. “Na prova específica do Mackenzie pediram para desenhar objetos refletidos em um espelho. Deve ser algo deste tipo”, espera Bruno. Além da USP e Mackenzie, o candidato também prestou vestibular na Belas Artes. “Se for desenho não terei problemas, tive aulas no cursinho”.