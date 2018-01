Palestras tiram dúvidas sobre intercâmbio na Oceania e no Canadá

Jovens interessados em fazer intercâmbio para a Oceania e para o Canadá terão a oportunidade de tirar dúvidas e conhecer mais esses destinos. A Austrália Brasil, Nova Zelândia Brasil e a Canadá Travel – empresas do grupo S7 Study – promovem bate-papo gratuito nos dias 17, 18 e 19 de maio, respectivamente, em São Paulo, para falar sobre os benefícios do intercâmbio.

As inscrições para os eventos devem ser feitas pelos sites www.novazelandiabrasil.com.br; www.australiabrasil.com.br e www.canadatravel.com.br. As vagas são limitadas. As palestras serão na Avenida Paulista, 777, 1.º andar, às 19h30.