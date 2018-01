Palestras em SP dão dicas para intercâmbio estudantil nos EUA e no Canadá

A Fundação Estudar fará um workshop sobre graduação nos Estados Unidos no dia 4 de outubro, na rua Dr. Renato Paes de Barros, 101, Vila Olímpia, zona sul de São Paulo. O evento será das 9h30 às 17h30 e o investimento é de R$ 280 e as inscrições devem ser feitas no site da instituição.

No encontro, serão explicados detalhes de como funciona o processo de candidatura e dicas de como tornar o perfil mais competitivo. Os participantes terão oportunidade de conversar com jovens que estudaram em universidades americanas e as palestras serão conduzidas pelos consultores Mateo Corby, formado em Harvard, e Carolina Lyrio, formada pela Universidade de Duke.

A instituição recomenda o curso para alunos dos 1º e 2º ano do ensino médio.

Já para quem interesse pelo Canadá, uma feira de intercâmbio gratuita foi organizada pelo Consulado Geral do país e será realizada nos próximos dias 27 e 28 de setembro, no Centro de Convenções Frei Caneca, na Consolação. O encontro ocorrerá das 14h às 19h.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Imagine Estudar no Canadá” é o nome da feira, com cerca de 80 estantes de instituições de ensino canadense, que oferecem programas de idiomas, ensino fundamental e médio, além de programas de college e universidades. Inscrições devem ser feitas pelo site do evento.

Também serão oferecidas palestras com brasileiros que já estudaram no País, com dicas sobre cursos de idiomas, especializações, cursos técnicos e outras informações para quem tiver interesse por esta opção de viagem.