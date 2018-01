Palestras ajudam interessados em estudar comunicação na França

O Instituto de Estudos Franceses e Europeus de São Paulo (Ifesp) vai promover palestras gratuitas nos dias 7 e 21 para ajudar interessados em se especializar na área de comunicação em universidades francesas. Os eventos focam cursos de graduação e pós-graduação em Jornalismo, Propaganda e Marketing.

Francesa, a diretora do Ifesp, Alexandrine Brami, vai apresentar requisitos e dicas para o candidato passar em todas as etapas do processo de admissão das universidades, além de falar sobre os custos, auxílios, financiamentos e oportunidades de bolsas.

No dia 7, será apresentada a palestra Oportunidades de Estudos e Estágios em Jornalismo na França, com foco nas oportunidades de estudos nas universidades públicas, como a Paris-Sorbonne, que sedia a Escola de Altos Estudos em Ciências da Informação e da Comunicação (CELSA), a Escola de Jornalismo do conceituado Institut d’Études Politiques de Paris (Sciences Po) e o Centro de Formação e de Aperfeiçoamento dos Jornalistas (CFJ), todas localizadas em Paris.

Já no dia 21, Alexandrine mostra na palestra Oportunidades de Estudos e Estágios na França em Propaganda & Marketing as possibilidades de emprego para profissionais em grandes empresas de multimídia, agências internacionais de publicidade e estúdios de criação da França, como o grupo Havas, presente em 44 países, e o Publicis Groupe, segundo maior no mundo em venda de espaços publicitários e presente em 109 países.

As duas palestras serão às 11h, na sede do Ifesp, que fica na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.826 – 7º andar – Cj 703. As inscrições podem ser feitas pelo telefone (11) 3031-3599, ou pelo e-mail contato@ifesp.com.br.

Serviço

Palestra Oportunidades de Estudos e Estágios em Jornalismo na França

Data: 7/5

Horário: 11h

Palestra Oportunidades de Estudos e Estágios na França em Propaganda & Marketing

Data: 21/5

Horário: 11h