Os interessados em fazer estudar na Oceania e no Canadá terão a oportunidade de tirar dúvidas em uma palestra gratuita realizada pelo grupo S7 Study, que reúne três empresas de intecâmbio. O evento será dias 19, 20 e 21 em São Paulo, e vai abordar os benefícios de intercâmbio para esses países.

As inscrições devem ser feitas pelos sites da Nova Zelândia Brasil, da Austrália Brasil e do Canadá Travel. As vagas são limitadas.