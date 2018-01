Palestra sobre intercâmbio vai sortear três viagens

A S7 Study vai sortear três cursos de inglês, em países estrangeiros, aos participantes das palestras que realiza no dia 24 de março (sábado) em São Paulo. Os encontros têm o objetivo de tirar as dúvidas sobre vistos, melhores opções de cursos, financiamentos e trabalho no exterior, entre outros assuntos.

As palestras são gratuitas e ocorrem no Ramada Hotel, na Alameda Santos, 484, no bairro Jardins. Elas serão sobre Canadá (10h30), Austrália (14h) e Nova Zelândia (16h).

Um curso de inglês de quatro semanas será sorteado em cada encontro, para o destino referente à palestra. Só podem concorrer maiores de 18 anos.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site www.s7study.com.br ou pelo telefone (11) 4506 2999. As vagas são limitadas.

* Corrigido às 15h33 de segunda-feira, dia 19