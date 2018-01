Palestra de educação financeira fala sobre a história do dinheiro

A educadora Cássia D’Aquino, especialista em educação financeira, abriu hoje a programação da final do Desafio BM&FBovespa. Com tema central de “Educação & Consumo”, Cássia falou sobre a invenção do dinheiro e a relação estabelecida com ele desde então.

“Vocês são a primeira geração do Brasil que cresce com somente uma moeda em circulação. Não imaginam o privilégio disso”, disse.

Em projeções de slides, mostrou que em 1942 o Brasil tinha 56 cédulas em circulação. Hoje, são sete. “Em 60 anos tivemos 8 moedas em circulação”, contou.

Depois seguiu falando sobre como ganhar dinheiro, gastar, poupar e doar. “Dinheiro é para ser usado, existem prazeres que a gente tem que viver, mas existem outros prazeres que são para daqui a 15 ou 20 anos. Temos que planejar.”

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Leia mais:

Desafio BM&FBovespa tem 30 escolas competindo por R$ 25 mil