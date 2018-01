Palestra sobre bullying no Colégio Albert Sabin

A palestra Bullying: uma questão de inclusão social? abre nesta quinta-feira, 31, o ciclo de palestras 2011 do Colégio Albert Sabin. A doutora em Psicologia pela USP Luciene Tognetta, pesquisadora do Instituto Jean Piaget em Genebra, vai discutir com pais e professores da escola diversos aspectos sobre o tema.

O ciclo de palestras terá encontros nos quais serão discutidos diversos temas do cotidiano das famílias. Entre os temas, serão abordados assuntos como metacompetência, sexualidade na adolescência e diálogo entre pais e filhos. As palestras serão ministradas por especialistas de diferentes áreas de atuação.