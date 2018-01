Palestra fala de intercâmbio na África do Sul

Já pensou em fazer intercâmbio no país da Copa? As vantagens de escolher a África do Sul para uma temporada de estudos serão apresentadas em São Paulo nesta quinta-feira, às 19h, em palestra da diretora da EF Cursos no Exterior da Cidade do Cabo, Angela Pereira.

Segundo a instituição, o país tem sido muito procurado por intercambistas brasileiros. Além de ser o palco da primeira Copa do Mundo do continente, a África do Sul tem outro atrativo: é um destino de custo inferior quando se compara aos mais tradicionais, Estados Unidos e Inglaterra.

O evento é gratuito. Os interessados devem entrar em contato pelo telefone (11) 2122-9000.