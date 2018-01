Palestra em SP discute carreira do administrador

A Estácio promove no dia 8, quinta-feira, evento gratuito para discutir as principais competências e o campo de trabalho da carreira em Administração. A apresentação, direcionada para vestibulandos, será ministrada pelo professor e administrador Antonio Carlos Cassarro, do Conselho Regional de Administração de São Paulo (CRA-SP).

As inscrições ocorrem entre hoje e amanhã (dias 6 e 7) pelo e-mail: idomingas@radial.br. As vagas são limitadas.

O evento será realizado às 20h no auditório da unidade Europan da Estácio (Rua Howard Archibald Acheson Junior, 393 – Cotia).