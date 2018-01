Escola de Hotelaria Suíça destaca oportunidades de trabalho para a Copa e as Olimpíadas

Tendo em vista os dois principais eventos esportivos mundiais que o Brasil vai receber nos próximos anos, a Copa do Mundo (2014) e as Olimpíadas (2016), a Escola de Hotelaria Suíça/Swiss Hotel Management School (SHMS) apresenta aos paulistanos no próximo dia 07/04, quinta-feira, a palestra gratuita “Onde você estará em 2014? E em 2016?”. O encontro acontece em dois horários, às 16h ou às 19h, no Hotel Pestana São Paulo (Rua Tutóia, 77 – Jardim Paulista/SP).

Segundo dados do Portal 2014, a expectativa é que o número de visitantes internacionais para o Brasil cresça cerca de 79% até a Copa, podendo ter impacto superior nos anos seguintes. Ainda de acordo com o estudo, no período entre 2010-2014, o número de turistas internacionais deve crescer em 2,98 milhões de pessoas.

Uma das alternativas mais eficazes para ter profissionais preparados para o atendimento desse público-alvo é o intercâmbio. Por isso, um dos objetivos da palestra será apresentar aos convidados os cursos de graduação e pós-graduação da Swiss Hotel Management School, que recebem anualmente alunos de mais de 60 nacionalidades diferentes.