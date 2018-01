Palestra dá dicas para vestibulandos aprenderem conteúdos

Nem sempre quem estuda mais passa no vestibular. Esse é o mote da palestra que o especialista em preparação para concursos Fernando Elias José dará em 14 de outubro, às 19h30, na Livraria Saraiva do MorumbiShopping. “Estudar apenas com o objetivo de passar não promove aprendizagem”, afirma.

Segundo o especialista, para realmente adquirir conhecimento é necessário querer aprender -não apenas passar- e, para isso, é preciso interesse, concentração, disciplina e dedicação. Neste sentido, Elias José destaca como fatores para aprendizagem empenho, vontade e desejo de aprender. "Isso implica estar disponível para arcar com as responsabilidades. O processo de estudo é longo e requer muita dedicação e organização para ser desenvolvido", afirma.

A palestra do especialista é gratuita e começa às 19h30 do dia 14 de outubro. O MorumbiShopping fica na Avenida Roque Petroni Júnior, 1089, no Itaim Bibi, em São Paulo.