Painel sobre política no Insper

Para levar a discussão da política à universidade, o Insper e a Fundação Estudar vão realizar o painel Sistema Político Brasileiro: Estrutura e Funcionamento, na próxima quinta-feira, dia 22, às 18h.

Os cientistas político Carlos Melo, professor do Insper, e Argelina Cheiubub, professora do Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (Iuperj), vão debater as falhas das instituições políticas brasileiras e a necessidade de uma reforma política no País. As inscrições podem ser feitas pelo site do Insper.

Esse é o primeiro dos três eventos com a mesma temática; no dia 29, o encontro será sobre organização dos partidos, financiamento de campanhas e eleições.

No último evento, em 10 de maio, parlamentares representantes de diferentes partidos vão discutir quais são as políticas necessárias para desenvolver o País nos próximos anos.