Painel debate desafios e soluções para a demanda de inglês para profissionais

Promovido pela Cultura Inglesa e a TIRF (The International Research Foundation for English Language Education), o encontro reunirá dez conferencistas que vão discutir como diferentes organizações públicas e privadas lidam com os desafios e soluções inerentes à crescente necessidade do inglês, e apresentar resultados de uma pesquisa recente sobre o tema. O evento é aberto ao público e tem entrada gratuita.

Voltado para educadores, empresários, profissionais do setor de RH, o painel será realizado entre 16 e 18 horas no Centro Brasileiro Britânico, na rua Ferreira de Araújo, 741, Pinheiros. O encontro será realizado todo em inglês e as vagas são limitadas.

Conferencistas

No time de palestrantes estão conferencistas de vários países, entre eles representantes da Microsoft, Câmara Britânica de Comércio, British Council, Euromonitor, Georgia State University além do embaixador britânico e do secretário da Educação.

Informações pelo telefone (11) 3039-0501. As inscrições gratuitas poderão ser feitas pelo e-mail jeanette@culturainglesasp.com.br.