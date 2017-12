O técnico em eletrônica Edésio Dias, de 51 anos, fez questão de acordar cedo e levar a filha até o câmpus da Uninove na Barra Funda, onde a garota presta, neste domingo, o vestibular da Fuvest.

No próximo ano, é ele quem vai tentar uma vaga na USP, no curso de Artes. “Vou tentar conciliar o trabalho com o cursinho”, disse Edésio, cuja filha quer passar em Moda na USP Leste. “Lá em casa todo mundo é meio artista.”