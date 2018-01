Otimismo marca último dia de provas da Fuvest em Franca

* Por Rene Moreira, Especial para o Estadão.edu

FRANCA – As provas do último dia da Fuvest foram consideradas fáceis, pelo menos para alunos que fizeram a avaliação em Franca. Na saída do exame, na tarde desta terça-feira, 8, o clima era de otimismo.

Antônio Carlos do Nascimento Júnior, de 17 anos, candidato de Pedagogia na USP de Ribeirão Preto, disse que o nível de dificuldade estava dentro do previsto. Vindo de escola pública, ele acredita que esse foi o dia mais fácil da segunda fase e que vai passar no vestibular. “Acho que fui bem mesmo. Caiu muitas coisas da atualidade nessa avaliação. Estou bem otimista”, afirmou.

Maria Luiza Guimarães, de 17 anos, que prestou o vestibular para Geografia no câmpus da USP na capital, também considerou esse último dia de provas o mais fácil. “Apenas as questões de história que complicaram um poucquinho, mas de resto acho que fui bem”, disse. Aluna de escola particular, ela lamenta apenas que mesmo passando não ficará com a vaga. “Vou terminar o segundo grau este ano, mas não quis prestar como treineira. De qualquer maneira, estou muito feliz, porque sei que no ano que vem tenho grandes chances de entrar na USP.”