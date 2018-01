Oriente Médio, aquecimento global e gripe suína na Fuvest

os estudantes tiveram que provar seu conhecimento sobre Oriente Médio, gripe suína e aquecimento global. Os temas foram escolhidos para constar entre as questões de atualidades cobradas no vestibular da Fuvest 2010.

Luiza Wagner, 18 anos, que está tentando Direito, gostou da prova. “Está difícil como sempre, mas muito bem feita.” “Foi mais interdisciplinar do que no ano passado.”.

Alguns dos candidatos acharam que as 90 questões estavam bem distribuídas entre as disciplinas.

Os primeiros candidatos a sair do vestibular da Fuvest, no câmpus da Unip no bairro de Pinheiros, consideraram as questões de Exatas bem difíceis.

Fabio Oliveira, de 18 anos, saiu às 16h, com a abertura dos portões.”A prova vinha com muita teoria e cálculo”, disse Oliveira, que tenta uma vaga no curso de Jornalismo da USP.

“Física eu não consegui fazer mesmo. Tinha coisa que eu nunca tinha visto”, disse Isabella Nozza, de 16 anos, treineira.