Orientação Profissional e Vocacional grátis

O curso de Pedagogia da Universidade Metodista de São Paulo está com inscrições abertas para o programa de Orientação Profissional e Vocacional.

A ideia é atender, preferencialmente, estudantes do 3º ano do ensino médio e ajudá-los no momento da escolha profissional.

Os interessados deve optar por um bloco de datas. A presença nos três encontros é fundamental para a eficácia do processo.

Confira as datas:

• Dias 27/03, 10 e 17/04, das 13h30 às 16h

• Dias 08, 15 e 22/05, das 9h30 às 12h

• Dias 12, 19 e 26/06, das 13h30 às 16h

Os encontros serão realizados no câmpus Vergueiro da Metodista (Av. Senador Vergueiro, 1301 – São Bernardo do Campo).

Para se inscrever, basta enviar um e-mail para orientameto@gmail.com com a opção de datas, nome completo, idade, escolaridade, nº de RG, endereço e telefone.

Mais informações pelo telefone: (11) 4366-5406