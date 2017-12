Organização e questões bem elaboradas na Unesp

O estudante Bruno Ramos, que escreve às sextas-feiras no blog do Vestibulando do Pontoedu, estava apreensivo com a prova da segunda fase da Unesp. Ele prestou vestibular para Engenharia Ambiental na instituição e considerou que tanto a prova passada quanto a da primeira fase foram mais difíceis do que hoje. “A prova foi bem elaborada e com temas bem legais, tinha questões nem tão difíceis e nem tão fáceis.” O jovem também elogiou a organização do vestibular. Realizou a prova na Uninove da Barra Funda e não houve reclamações.

Para Bruno, a grande dificuldade foi mesmo a prova de física. “Geralmente vou bem em física, mas das três questões, uma envolvia assuntos que eu nunca tinha estudado e outra eu conhecia, mas não estava conseguindo resolver.”

Bruno não está contando muito com a aprovação no vestibular da Unesp. “Apesar de eu não ter ido mal na segunda fase, já cheguei com uma nota muito baixa, porque a primeira fase foi mais difícil.”