Organização ainda não recebeu reclamações no Amazonas

MANAUS – O segundo dia de provas do Exame Nacional do Enem corre com tranquilidade em Manaus, após um primeiro dia agitado, marcado por atrasos, faltas e erros no gabarito. Ontem à noite, outros 800 candidatos judeus e adventistas fizeram a prova no Amazonas.

Esses candidatos não fizeram a prova com os demais grupos por impedimento religioso, já que não podem trabalhar ou estudar aos sábados. Apesar de terem feito a prova entre 18h e 22h, eles precisaram chegar ao local onde fariam o Enem no mesmo horário que os concorrentes, às 11h, horário de Manaus.

De acordo com o Gerente de Ensino Médio da Secretaria Estadual de Educação, Edson Melo, responsável em orientar e divulgar o Enem no Estado, o concurso segue tranquilo no segundo dia. Os casos de erros de gabarito, no entanto, ainda não foram oficialmente relatados à coordenação.

(Michelle da Costa Portela, para o Estadão.edu)