Orações na ida, leituras na volta

“Levo 1 hora e 40 da minha casa até o cursinho. Sou budista, então aproveito a ida para fazer minhas orações. Na volta, aproveito o tempo para ler alguma coisa.

Vou prestar vestibular para Engenharia Ambiental e a Universidade Federal de Viçosa é meu principal objetivo. Estudo durante a semana e aos sábados, tiro o domingo para visitar amigos e descansar. Antes andava de skate, agora não dá tempo.

No meio do ano fiz a prova da Unesp para ver como me sairia. Mesmo sem toda a matéria, fui bem melhor do que imaginava.”