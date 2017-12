Ora estudos, ora festa

“Semana passada foi a do meu aniversário. Tive que conciliar as comemorações com os estudos: resolvia as questões do novo Enem, parava para escolher as fotos que queria mostrar na minha festa, depois voltava para as questões… Era uma retrospectiva da minha vida que montei para mostrar na minha festa, que foi num restaurante.

No dia do meu aniversário, dia 20, tive uma surpresa no cursinho. Uma professora entrou no meio da minha aula cantando parabéns. Minha mãe também estava lá, ela trabalha no Objetivo há mais de 30 anos.

Sobre as questões que o Inep soltou, achei estranho que encontramos até algumas que não tinham respostas. É estranho. Querem que todas as universidades do Brasil adotem a prova e não têm cuidado suficiente com as questões?”