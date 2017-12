Opinião: Inep publica dados de participantes do Enem

O estadão.com.br quer saber o que você, que participou do Enem ou pretende fazer o exame, acha da exposição de dados de milhões de estudantes no site do Inep.

Leia a matéria e deixe sua opinião abaixo, nos comentários deste post.

Opiniões no Twitter @estadao



@brunadesouza O vazamento do #Enem mostra o quanto o Governo Federal valoriza a Educação, uma vergonha!

@arnaldolss Demonstração da incompetência generalizada deste governo, que faz muita propaganda mas trabalho que bom… Nada!!!

@caoraivoso Eu acho bom. Temos que expor os dados de todos mesmo.