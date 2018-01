ONG seleciona estudantes para programa de estágio na LG

A ONG Via de Acesso seleciona estudantes para o programa de estágio na LG Eletronics. São 32 vagas disponíveis em São Paulo, para diversas áreas da empresa.

Podem participar do processo estudantes que estejam no 2º ano dos cursos de Administração de Empresas, Economia, Ciências Contábeis, Marketing, Publicidade e Propaganda, Propaganda e Marketing, Análise de Sistemas, Sistemas de Informação, Ciências da Computação, Processamento de Dados, Letras, Matemática e Direito. Também há vagas para estudantes do 3º ano de Engenharia (Elétrica, Eletrotécnica, Eletrônica, Mecânica, Mecatrônica, Automação e Controle, Produção, Telecomunicações, Computação).

O estudante deve ter disponibilidade de estagiar de 20 à 30 horas semanais. É necessário possuir conhecimentos avançados da língua inglesa.

O processo de seleção será realizado em diferentes etapas, com dinâmicas de grupo, teste de personalidade e entrevistas individuais.

O programa terá início em janeiro de 2010, com duração de um a dois anos. Entre os benefícios, estão bolsa estágio, vale transporte, vale refeição e assistência médica. Há possibilidade de efetivação.

Os candidatos devem entrar em contato pelo telefone (11) 38099400 ou se cadastrar pelo site www.viadeacesso.org.br