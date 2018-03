ONG recruta voluntários para dar aulas de inglês no Capão Redondo

A ONG Cidadão Pró-Mundo recruta voluntários para dar aulas de inglês no Capão Redondo, na zona sul de São Paulo. Os “volunteachers”, como são chamados os voluntários do projeto que ensinam o idioma em áreas vulneráveis do Rio e de São Paulo, passam por treinamento antes de iniciarem o trabalho.

Os interessados têm até o dia 20 de novembro para se inscrever no projeto. Os requisitos para participar são: ter inglês avançado, disponibilidade para dar aula uma vez por mês aos finais de semana, comprometimento mínimo de 6 meses e participação em um treinamento pedagógico.

O candidato não precisa ter experiência prévia como professor – a ONG oferecerá treinamento para técnicas didáticas e fornecerá o material de aula – doado pela Cambridge University Press.

As aulas no capão Redondo, a primeira região a receber uma turma de ensino de inglês da ONG Cidadão Pró-Mundo, ocorrem na Escola Estadual Presidente Café Filho, aos sábados, das 8h30 às 11h30. A unidade precisa de 100 voluntários – meta ainda não atingida pela ONG.

Para se candidatar ao trabalho voluntário, acesse o site clicando aqui.