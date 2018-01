Onde será a assembleia do DCE sobre a ocupação na USP?

Há mais de duas horas os estudantes estão perdidos pelos prédio da USP sem saber onde será a assembleia do Diretório Central dos Estudantes (DCE), marcada para debater a postura dos alunos diante da ocupação da reitoria pelos grevistas. Antes agendada para as 18 horas – logo após mesda redonda com o jurista Fábio Konder Comparato – no instituto de Física, o encontro foi transferido para o prédio de História. Agora, comenta-se que a reitoria é o lugar. Mas, pelo jeito, tudo pode mudar.

“Se tiver gente na História, a gente vai pra lá. Se tiver aqui na Física, ficamos aqui”, disse Bárbara Vallejos, de 22 anos, membro do DCE. O problema é que há alunos espalhados pelos dois prédios, e nenhuma assembleia. Há poucos minutos, um carro de som atravessou as ruas do câmpus oficializando: será no prédio de História. “A História é o lugar oficial. Vamos discutir a presença da PM, a ocupação e outras questões”, disse Thiago Aguiar, de 21 ano, também do DCE. Sem desmentido, os alunos acabam de colar cartazes convocando a assembleia, enfim, para a reitoria.

Uma aluna que preferiu não se identificar disse à reportagem que o DCE teme pela assembleia. Não teria controle sobre a posição dos alunos em relação à ocupação promovida pelos grevistas.