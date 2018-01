Oliva vence eleição com 161 votos; Rodas e Corbani completam lista tríplice

O diretor do Instituto de Física de São Carlos, Glaucius Oliva, venceu a eleição para reitor da USP. Ele foi o mais votado no terceiro escrutínio da eleição realizada esta tarde no Memorial da América Latina e encabeça a lista tríplice que será encaminhada ao governador José Serra, que tem ainda os nomes do diretor da Faculdade de Direito, João Grandino Rodas, e o pró-reitor de Pós-Graduação, Armando Corbani. Serra tem o poder de escolher qualquer nome da lista para comandar a USP, mas normalmente o governador referenda a decisão do colégio eleitoral da universidade. Veja abaixo a votação de cada um dos oito candidatos:

Glaucius Oliva – 161 votos

João Grandino Rodas – 104

Armando Corbani Ferraz – 101

Ruy Alberto Corrêa Altafim – 78

Sonia Penin – 61

Francisco Miraglia – 20

Wanderley Messias da Costa – 13

Sylvio Sawaya – 6

Os 274 eleitores presentes ao Memorial da América Latina podiam escolher até três candidatos. Foram computados no terceiro escrutínio 822 votos, entre os quais 275 em branco e 3 nulos.

Oliva também tinha vencido os dois primeiros escrutínios da eleição para reitor, com 151 e 162 votos, respectivamente, mas não conseguiu alcançar a maioria absoluta (164 votos). Isso exigiu a realização do terceiro escrutínio, que prevê maioria simples para determinar a composição da lista tríplice.

De um total de 325 professores, alunos e funcionários com direito a voto, 274 compareceram à eleição. O índice de abstenção foi de 15,7%.

O segundo turno da eleição para reitor estava previsto para terça-feira. Mas uma manifestação comandada pelo Sindicato dos Trabalhadores da USP bloqueou o acesso dos eleitores ao prédio da reitoria. Com isso, a direção da universidade decidiu promover a eleição fora do câmpus, no Memorial. Manifestantes ligados ao Sintusp tentaram novamente impedir a realização do pleito, mas foram contidos pelo esquema de segurança montado pela Polícia Militar.