Olimpíada Nacional em História do Brasil recebe inscrições

Já estão abertas as inscrições para a 2ª Olimpíada Nacional em História do Brasil (ONHB). Podem participar da competição estudantes regularmente matriculados nos 8º e 9º anos do ensino fundamental e no ensino médio de escolas públicas e privadas de todo o País. Para orientar a equipe, composta por três alunos, é obrigatória a participação de um professor de história.

O formulário de inscrição e o boleto para pagamento estão disponíveis online até o dia 6 de agosto, no site do Museu Exploratório de Ciências da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

A taxa de inscrição é de R$ 15 para as equipes de escolas públicas e de R$ 35 para as de escolas particulares. A competição terá cinco fases online e uma presencial. A primeira etapa começa no dia 19 de agosto, Dia Nacional do Historiador.

A organização do evento custeará a viagem de uma equipe de cada Estado brasileiro para participar da fase presencial. Após a Olimpíada, os professores responsáveis por essas equipes permanecerão na Unicamp, onde receberão uma capacitação de uma semana.

A ONHB premiará escolas, alunos e professores com medalhas e certificados de participação. A escola vencedora receberá doação de livros para o acervo da biblioteca e assinatura anual da Revista de História da Biblioteca Nacional.

Na 1ª edição, realizada em 2009, a competição teve mais de 15 mil participantes e reuniu cerca de 2 mil pessoas na final presencial. A Olimpíada é elaborada por historiadores e professores de história do Museu Exploratório de Ciências e da Unicamp.