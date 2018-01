Estudantes do 8.º e 9.º ano do ensino fundamental e de todos os anos do ensino médio, de escolas públicas e privadas, podem participar da 3.ª Olimpíada Nacional de História do Brasil.

Cada equipe é composta por três estudantes, sob a orientação de um professor.

São cinco fases online e uma presencial. A etapa presencial ocorre nos dias 15 e 16 de outubro, na Unicamp.

Inscrições até 9 de agosto no site http://olimpiada.museudeciencias.com.br/3-olimpiada/.